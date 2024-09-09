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Более 4 тыс. ноутбуков закупят в этом году для преподавателей ссузов Татарстана
В текущем, 2024 году для преподавателей учреждений среднего профессионального образования Татарстана закупят более 4 тыс. ноутбуков. Об этом на пресс-конференции в ходе форума Kazan Digital Week сообщил первый заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.
«Начиная с прошлого года было закуплено 36 тыс. ноутбуков для учителей общеобразовательных школ, а в этом [году] по плану — приобрести более 4 тыс. ноутбуков для педагогов учреждений среднего профессионального образования. Думаю, что в следующем году мы выйдем и с инициативой по обеспечению техникой педагогов дополнительного образования», — отметил он.
Первый замглавы Минобрнауки РТ рассказал и о том, как цифровые технологии влияют на систему образования в республике. Одним из поворотных моментов стал переход в этом году на московскую электронную систему.
«Мы использовали сервисы Московской электронной школы для апгрейда нашей системы с января текущего года. Это дало новый импульс для развития электронного образования в Татарстане, так как появились новые сервисы и возможности, а также [были] улучшены уже действующие», — добавил спикер.
Кроме того, в 2021 году был запущен персональный многофункциональный помощник для учащихся в учебное и свободное время. На сегодняшний день им пользуются более 600 тыс. человек в республике.
Отразилось внедрение новых технологий и на коммуникации между учителями, учениками и родителями. Она стала быстрее и удобнее, продолжил Поминов.
«Технологии стали удобным инструментом. Они эту коммуникацию сделали более быстрой и удобной, а также обеспечили учащихся дополнительными образовательными возможностями. Связи стали более простыми, качественными и подробными, к тому же это позволяет нам получать оперативную обратную связь», — заключил он.
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