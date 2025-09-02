Более 4 тыс. автомобилей проверили в Татарстане в рамках акции «Чистый воздух»

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

В Татарстане с 1 июля продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый воздух», организованное в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На 2 сентября в республике проверили уже 4123 транспортных средства, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Занимаются проверками инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с сотрудниками Госавтоиспекции МВД по РТ и Межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.

В частности, специалистами проверено 3713 легковых автомобилей, 206 грузовых автомобилей и 204 автобуса. Превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ выявлены у 76 транспортных средств (1,8% от общего числа проверенных машин).

Речь идет о 66 легковых автомобилях, семи грузовых автомобилях и трех автобусах, уточнили в ведомстве.

Контрольные мероприятия уже прошли в 23 районах Татарстана. Замеры токсичности выхлопных газов проводятся с применением современного газоанализатора, что позволяет объективно оценить состояние автотранспортных средств и оперативно выявлять нарушителей.

С владельцами авто, у которых выявлены превышения, сотрудники Минэкологии проводят разъяснительную работу о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и составляют протоколы об административном правонарушении.

По сравнению с 2024 годом зафиксировано снижение доли авто, где выявлены нарушения. Годом ранее превышения выявлялись в среднем у 2,7% транспортных средств, что на 0,9% больше, чем в 2025-м.

Главная цель оперативно-профилактического мероприятия – предупреждение негативного воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха. Проверки автотранспорта в Татарстане будут продолжаться до 30 сентября.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.