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Общество 8 декабря 2023 17:27

Более 4 млн рублей выделят на покупку снегокатов для образовательных учреждений Казани

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Более 4 млн рублей выделят на покупку снегокатов для образовательных учреждений Казани
фото: скриншот с документа

2,1 тыс. самокатов-снегокатов купят для образовательных учреждений Казани. На эти цели предусмотрели 4,179 млн рублей, следует из тендара, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, стоимость одного «зимнего» самоката – почти 2 тыс. рублей. Уточняется, что снегокаты необходимы для занятий спортом и игр на открытом воздухе. На устройстве можно установить и колеса, и лыжи. Устройства рассчитаны на детей до 7 лет.

Заказчик - Управление образования исполкома Казани. Срок поставки самокатов-снегокатов - до 25 декабря 2023 года.

#самокаты #снег #зима #Казань
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