Более 4 млн потеряли двое жителей Татарстана, пытаясь заработать на инвестициях

Жители Татарстана потеряли более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Так, с заявлением в полицию обратилась 66-летняя жительница Бугульминского района, которая рассказала, что неизвестные украли у нее 2,6 млн рублей. Полицейские выяснили, что потерпевшая в интернете нашла рекламу о дополнительном заработке на инвестициях и решила подзаработать. На сайте оставила свой номер телефона, «финансовый помощник» сообщил, что для игры на бирже необходимо открыть брокерский счет в мобильном приложении. В течении двух недель доверчивая женщина, следуя инструкциям, оформила несколько кредитов и перевела деньги с личными накоплениями на указанный счет. Попытки вывести прибыль ни к чему не привели, а «сотрудник компании» перестал выходить на связь.

На подобную уловку попался и 35-летний житель Набережных Челнов. На сайте знакомств мужчина познакомился с девушкой, которая пообещала ему помочь заработать на инвестициях. Получив свою первую прибыль, возлюбленная предложила мужчине работать с суммами покрупнее. Заявитель согласился и оформил кредит. Полученные деньги он также перевел по указанным реквизитам. Всего челнинец в течении июля прошлого года вложил около 1,7 млн рублей. Только в январе 2024 года он понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.

В итоге стражами порядка возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В ведомстве напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность. Если вы хотите принять участие в инвестиционном проекте, узнайте его детали на официальном сайте или по телефону горячей линии организации, которая его представляет, и только потом принимайте решение о вложении средств.