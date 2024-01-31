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Более 4 млн потеряли двое жителей Татарстана, пытаясь заработать на инвестициях
Жители Татарстана потеряли более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Так, с заявлением в полицию обратилась 66-летняя жительница Бугульминского района, которая рассказала, что неизвестные украли у нее 2,6 млн рублей. Полицейские выяснили, что потерпевшая в интернете нашла рекламу о дополнительном заработке на инвестициях и решила подзаработать. На сайте оставила свой номер телефона, «финансовый помощник» сообщил, что для игры на бирже необходимо открыть брокерский счет в мобильном приложении. В течении двух недель доверчивая женщина, следуя инструкциям, оформила несколько кредитов и перевела деньги с личными накоплениями на указанный счет. Попытки вывести прибыль ни к чему не привели, а «сотрудник компании» перестал выходить на связь.
На подобную уловку попался и 35-летний житель Набережных Челнов. На сайте знакомств мужчина познакомился с девушкой, которая пообещала ему помочь заработать на инвестициях. Получив свою первую прибыль, возлюбленная предложила мужчине работать с суммами покрупнее. Заявитель согласился и оформил кредит. Полученные деньги он также перевел по указанным реквизитам. Всего челнинец в течении июля прошлого года вложил около 1,7 млн рублей. Только в январе 2024 года он понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.
В итоге стражами порядка возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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