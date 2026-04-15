Около 4 тыс. социально-культурных объектов построено и отремонтировано в РТ

Благодаря национальным проектам и 48 республиканским программам в Татарстане в 2025 году построено и капитально отремонтировано более 3,9 тыс. объектов социально-культурной сферы. На это было направлено 166 млрд рублей, сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Наша задача – обеспечить, чтобы объекты строились и включались в программы ремонта с учетом реальной потребности в них. Каждый бюджетный рубль должен быть эффективно израсходован», – отметил он.

С января прошлого года в России началась реализация 19 новых национальных проектов, которые касаются различных сфер.