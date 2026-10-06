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Более 370 млрд рублей направят на стипендии студентам в России в 2027–2029 годах. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, на стипендии студентов очной формы обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования в 2027 году предусмотрено 119 млрд 102,2 млн рублей.

В 2028 году на эти цели планируют направить 123 млрд 728,1 млн рублей, а в 2029 году – 128 млрд 757,9 млн рублей.

Таким образом, за три года на стипендиальное обеспечение обучающихся предусмотрено около 371,6 млрд рублей.