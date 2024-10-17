Более 37 тыс. пенсионеров Казани стали участниками мероприятий в рамках Декады пожилых

Акции в честь декады пожилых в Казани охватили больше 37 тыс. пенсионеров. Жители могли бесплатно посетить культурные учреждения, бани, к ним приходили убираться в квартирах, а также устраивали экскурсии и соревнования, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в культурной программе поучаствовали более 8,8 тыс. пожилых. Для них провели осенний бал, кинопоказы, мастер-классы, концерты мастеров искусств и творческих коллективов, организовали экскурсии по городам Татарстана. Благодаря таким мероприятиям около 100 человек посетили Елабугу, Болгар, Тетюши и Билярск.

Еще почти 200 пенсионеров поучаствовали в акции «Квартиру в порядок». В итоге им помогли убрать жилье и подготовить его к зиме. Еще для 150 пожилых жителей Казани благодаря инициативе «Наполни социальный погребок» купили и привезли овощи с фруктами, а около 2 тыс. пенсионеров бесплатно попарились в банях. Услуги оказало АО «Комбытсервис».

Местные школы поучаствовали во всероссийской акции «Ветеран живет рядом», сделав открытки и навестив казанских пенсионеров. Также для людей «золотого возраста» организовали тематические встречи и концерты, фестивали, ярмарки ремесел в рамках акции «Добрые встречи».

Среди других организованных для пожилых людей мероприятий: блицтурнир по шахматам (участвовали 30 пожилых), соревнованиям по бильярду (30 участников), мини-футбол, плавание, фестиваль северной ходьбы. В последних трех «состязаниях» поучаствовали более 100 человек.

Помимо всего этого, в районах города провели спортсоревнования, где участниками стали 376 людей пожилого возраста. А в акции «Жить здорово» состязались 2 тыс. человек.