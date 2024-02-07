Более 3,7 тыс. избирателей Татарстана захотели голосовать на выборах по месту нахождения

В Татарстане на сегодня более 3,7 тыс. избирателей подали заявления о голосовании на выборах Президента России по месту нахождения. Это 0,13% от общего числа избирателей в республике, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на 37-м заседании ЦИК РТ.

«Продолжается прием заявлений о голосовании по месту фактического нахождения. За первую неделю работы механизмом “Мобильный избиратель” воспользовались 3 726 татарстанцев. Это данные на 7 февраля, а на 6 февраля было 2,5 тыс. Это серьезная динамика, которая показывает, что татарстанцы заранее заботятся о том, чтобы было удобно голосовать», – сказал спикер.

Кондратьев уточнил, что механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать на выборах Президента РФ в любой точке нашей страны вне зависимости от места регистрации.

«Сейчас МИД России делает все возможное, чтобы в наших дипломатических представительствах также были созданы максимальные условия для удобного голосования», – отметил он.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно до 11 марта в территориальной избирательной комиссии, МФЦ или через портал госуслуг. А 6–11 марта это можно будет сделать в участковых избирательных комиссиях.

Голосование на выборах Президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.