Более 37 тыс. девятиклассников Татарстана сдали итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня в России у девятиклассников прошло итоговое собеседование по русскому языку. В нем приняли участие более 37 тыс. обучающихся Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

«В этом году итоговое собеседование проводится на базе 1 198 школ республики. К государственной итоговой аттестации будут допущены девятиклассники, получившие “зачет” за итоговое собеседование по русскому языку», – отметили в министерстве.

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи. Школьник получает «зачет», если за выполнение всей работы набрал 10 или более баллов. Максимально можно набрать 20 баллов.

При отсутствии на собеседовании 9 февраля по уважительной причине, а также в случае получения «незачета» обучающиеся могут его пересдать в этом учебном году, но не более двух раз. Для этого предусмотрены дополнительные сроки – 9 марта и 16 мая.

По данным Рособрнадзора, по всей России 1 млн 462 тыс. девятиклассников зарегистрированы на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в основной срок.