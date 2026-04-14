Более 3,6 тыс. девятиклассников в РТ сдадут два ОГЭ в рамках эксперимента

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 3,6 тыс. выпускников девятых классов в Татарстане заявились на участие в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Эксперимент не влияет на снижение качества образования. Требования для тех, кто планирует продолжить обучение в десятом классе, а затем получить высшее образование, остались прежними. И они должны сдать четыре экзамена. А эксперимент облегчает получение рабочей профессии», – сказала она.

В этом году Татарстан стал участником федерального эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Пилотный проект стартовал в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году новые правила итоговой аттестации смогут применять уже 12 регионов России, включая Татарстан.

В рамках эксперимента выпускники могут сдать только обязательные предметы ОГЭ – русский язык и математику. После этого они получают аттестат об основном общем образовании. С этим документом можно поступить в отобранные для участия в проекте учреждения среднего профессионального образования.

В Татарстане для участия в эксперименте выбрали 51 учреждение среднего профессионального образования. В отобранных колледжах и техникумах предусмотрены 40 профессий, которые смогут освоить выпускники с аттестатом за девятый класс по результатам двух экзаменов.