Более 35,5 тысячи молодых предпринимателей зарегистрировано в Татарстане

Более 35,5 тысячи жителей Татарстана в возрасте до 35 лет занимаются предпринимательской деятельностью в республике, сообщили в министерстве экономики РТ. Это составляет почти треть от общего числа индивидуальных предпринимателей региона. По количеству молодых ИП Татарстан занимает пятое место среди субъектов РФ.

Лидирующие позиции по этому показателю в России заняли Москва (112 тысяч), Московская область (89 тысяч), Краснодарский край (61 тысяча) и Санкт-Петербург (54 тысячи).

Чаще всего молодые бизнесмены Татарстана работают в сфере торговли (12,6 тысячи), транспортировки грузов (10,7 тысячи) и научно-технической деятельности (около 3 тысяч ИП).

Всего по состоянию на март текущего года в Татарстане действуют порядка 189 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых около 121,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.

В министерстве экономики РТ напомнили, что ведомство совместно с подведомственными организациями осуществляет комплексную поддержку малого и среднего бизнеса через инструменты льготного микрозаемного финансирования, лизинга и предоставление поручительств.

Предпринимателям также доступен комплекс нефинансовых услуг, охватывающий весь цикл развития бизнеса – от запуска проекта до выхода на зарубежные рынки. Это возможность участия в региональных и международных выставках и ярмарках, сертификация и продвижение продукции, повышение квалификации сотрудников, помощь в выходе на маркетплейсы, а также образовательная и консультационная поддержка, в том числе по адаптации к налоговым изменениям.

Содействие предпринимателям оказывается в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно по телефону горячей линии Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.