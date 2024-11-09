Более 3500 гостей собрала очередная серия научно-популярного проекта КФУ «PROнаука»

Казанский федеральный университет 8 ноября провел для желающих очередную, 18-ю серию научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». В этом году она прошла под названием «Лекции и сказки». Организаторы мероприятия посвятили его 220-летию университета. Праздник собрал более 3,5 тыс. гостей.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Научно-популярное мероприятие развернулось во втором учебном корпусе КФУ с 17 до 20 часов. Генеральным партнером вновь выступило Российское общество «Знание».

«Нас сегодня посетят примерно 3700-3800 человек, я уверена, потому что только входов уже подсчитано 3500 — такой интерес к проекту очень радует! В этот раз мы решили сделать больший уклон на разделение детской и родительской зон. Мы поняли, что нам нужно сконцентрироваться на важной для нас аудитории — на детях. Они — наше будущее: наши ученые, абитуриенты. А если мы привлекаем детей на мероприятие, нужно обеспечить качественный досуг и для родителей. Примерно так и родилось четкое разделение двух зон в этом году. Конечно же, главная цель нашего проекта — развитие интереса к науке. Пробудить у ребенка интерес к познанию в любой сфере, которая будет ему наиболее интересна в будущем. Мы считаем, что вкладываться в развитие и познание детей необходимо таким образом», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор Департамента по информационной политике КФУ Елена Ельшина.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Совершеннолетие проекта «PROнаука» и новшества для семей

Уникальность концепции «Лекции и сказки» этого года обеспечили сразу две локации: первая была предназначена для любознательных детей, а вторая — для людей постарше. Новшеством этого сезона также стало то, что все лекции, мастер-классы и практикумы проекта вели исключительно исследователи из Казанского федерального университета. Маленьким гостям они рассказали настоящие научные сказки, а взрослым помогли посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В частности, директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Дмитрий Чикрин рассказал ребятам о мире киберспорта и компьютерных игр. Профессор кафедры анализа данных и технологий программирования разрушил самые популярные мифы о гейминге и погрузил гостей вечера в реальность киберспорта.

Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский посвятил свою лекцию знаниям, навыкам и полезным привычкам айтишников. А доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев поведал о погодных явлениях в мультфильмах и художественных фильмах, а также об условиях их возникновения.

В учебных аудиториях университета на протяжении всего мероприятия проходили полезные лекции как для детей, так и для взрослых. Например, нутрициолог, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Иван Киясов выступил с лекцией «Неправильное правильное питание» в блоке «Научный лекторий для родителей и не только». Эксперт рассказал, в чем заключается современная теория избыточного веса и поделился полезными советами о правильном питании.

«Мир глазами популяризатора» Алексея Иванченко: огонь, взрывы и физические эксперименты

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Хедлайнером проекта «PROнаука в КФУ» в этом году стал ученый-изобретатель, ведущий программы «Просто физика» на телеканале «Наука», лектор Российского общества «Знание» Алексей Иванченко. Он провел увлекательное научное шоу «Мир глазами популяризатора: физика в повседневной жизни», собрав вокруг себя не только вовлеченных зрителей разных возрастов в центральном холле университетского корпуса. Ученый раскрыл секреты некоторых самых простых вещей: как взаимодействуют между собой огонь и вода, как работает электричество и в какую сторону летят взорвавшиеся петарды.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«В Казани я не впервые, но Казанский федеральный университет посещаю впервые. Маленькие зрители у вас, конечно, просто чудо. Я уверен, что породил в них интерес к тому, что я делаю. А если этот интерес станет устойчивым, если он будет подогреваться, то я с уверенностью могу сказать — наша задача выполнена. Они — будущие ученые, инженеры. Не каждый из них будет заниматься наукой, но их заинтересованность — это наше будущее. Неважно, что они маленькие — они сами по себе очень важные!» — поделился с «Татар-информом» впечатлениями Алексей Иванченко.

В гостях у зубной феи, химия в Стране чудес и роботы-собачки для самых маленьких

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В центре детской зоны развлекали гостей два маленьких робопса. Они «игрались» с детьми, выполняли различные команды, привлекая внимание всех пришедших на мероприятие. Ведущие вовлекали аудиторию, устраивая конкурсы и викторины, за которые дети получали призы. На протяжении всего вечера у желающих была возможность собрать нужное количество «печатей», участвуя в различных активностях. Тем, кто смог набрать нужное количество очков, вручался ценный подарок от университета. Дети смогли примерить на себя роль стоматолога и поучаствовать в стоматологической операции. Посещение зубоврачебного кабинета не в качестве пациента дало маленьким посетителям новый опыт.

Наряду с увлекательными лекциями дети смогли попробовать себя во многих занятиях, по которым были организованы мастер-классы. Профессора и студенты знакомили гостей с тайнами космоса, загадочными химическими реакциями и секретами орнитологии.

На втором этаже второго корпуса КФУ дети могли создать своего сказочного героя из пластилина, поиграть на музыкальных фруктах и даже составить первое представление о китайских иероглифах.

«Мы всегда посещаем подобные мероприятия всей семьей, родителям тоже есть на что посмотреть. Дети счастливы, им интересно — это главное для нас. Мне кажется, такие мероприятия несут огромную пользу для наших детишек, потому что они показывают, как развивается мир, как построены вещи. Честно, мои дети в восторге от всего, что связано с IT-технологиями и наукой, у них это с первого взгляда на компьютер началось. Запас знаний, который они приобрели сегодня, не угаснет никогда, ведь это не только полезно, но и очень интересно», — рассказала «Татар-информу» жительница Казани, гостья форума Гульназ Калимуллина.

Научные интерактивы и лекции для тех, кто постарше

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В холле Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского развернулись три научных кластера для взрослых гостей: естественно-научный, медицинский и IT. Так, многие смогли попробовать себя в роли дактилоскописта, изучив распознавание отпечатков пальцев, и провести VR-осмотр места преступления.

Медицинская часть проекта включала в том числе практику по оказанию первой помощи с использованием современных технологий по отслеживанию пульса. Из желающих пройти ультразвуковое обследование сосудов шеи выстроилась очередь: каждый хотел узнать побольше о своем здоровье и познакомиться с современным медицинским аппаратом. Разработка приложения для слежки за здоровьем, верный уход за домашними растениями — рассказы на эти и другие темы были доступны для более взрослой аудитории на протяжении вечера.

«Я считаю, что уж лучше уметь оказать помощь, чем не смочь помочь ничем. Человеку нужно обязательно понимать элементарные основы первой медицинской помощи, этому мы и пытаемся научить тут всех, показывая такие вещи и используя самые современные технологии», — разъяснил студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, участник проекта «PROнаука» Михаил Цысь.