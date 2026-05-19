Более 350 тыс. татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году, продолжается в Татарстане. По состоянию на 19 мая в республике участие в голосовании приняли 355 тысяч человек. Это на 47 тысяч больше, чем неделей ранее, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Жителям республики предлагается выбрать один из 178 объектов в муниципальных районах и городских округах. В список также включены 20 территорий, отобранных по итогам опроса на портале «Госуслуги».

Проголосовать можно за одно общественное пространство в любом районе Татарстана на сайте.

Онлайн-голосование проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».