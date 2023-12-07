Более 350 молодых педагогов пришли работать в школы и детсады Казани в этом году

В этом году более 350 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Казани. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов на мероприятии, посвященном подведению итогов Года педагога и наставника в Казани.

«Сегодня мы подводим итоги Года педагога и наставника. Это был важный год. Он прошел очень активно и позитивно для педагогов и в целом для системы казанского образования», – сказал спикер.

По словам Ризванова, в Год педагога и наставника в Казани было реализовано много различных проектов и акций, особое внимание уделялось учителям – проводились обучения и семинары. Так, например, более 5,5 тыс. педагогов посетили городские курсы.

«Много проектов реализуется для профессионального развития учителей. Это наставничество, работа с молодыми педагогами. Более того, активизировали работу с Ассоциацией молодых педагогов, в которую сегодня входят свыше 400 учителей», – отметил начальник управления.

В системе образования Казани работает около 32 тыс. человек, из них более 16 тыс. – педагогические работники и 8,5 тыс. – школьные учителя.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Его мероприятия были направлены на повышение престижа профессии учителя.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам», – заявил тогда глава государства.