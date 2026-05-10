Более 35 тысяч человек отметили День Победы в Нижнекамске

Более 35 тысяч человек приняли участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнекамске. В течение дня в городе и сельских поселениях района прошли парад, патриотические акции, концерты, выставки и праздничный салют.

Главным событием праздника стал Парад Победы на Площади Победы, собравший свыше 12 тысяч зрителей и участников. В одном строю прошли ветераны, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции, кадеты, юнармейцы, представители предприятий, молодежных и общественных организаций.

В праздничных мероприятиях приняли участие глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Радмир Беляев, заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутаты Госдумы РФ Олег Морозов и Айдар Метшин, сенатор РФ Геннадий Емельянов, а также руководители предприятий и организаций города.

Торжественное прохождение началось с возложения цветов к будущему мемориальному комплексу участникам СВО. После минуты молчания и оружейного залпа по площади прошли военизированные расчеты, кадетские классы, барабанщики Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Геннадия Сафиуллина, колонны трудовых коллективов и патриотических объединений.

«Память о подвиге поколения Победителей сегодня вновь объединила весь Нижнекамск. В одном строю – ветераны, молодежь, участники СВО, трудовые коллективы, наши жители. Это и есть настоящая связь поколений, сила нашего народа и уважение к истории своей страны», – подчеркнул Радмир Беляев.

Особое внимание зрителей привлекла механизированная колонна. По центральным улицам города прошли около 30 единиц современной и исторической техники: бронемашины, квадроциклы, робототехнические платформы, кроссовые и электрические мотоциклы.

Отдельной частью праздника стало мотошествие, в котором приняли участие около 40 мотоциклистов.

Всего в параде были задействованы более 700 школьников и студентов, объединенных в 31 взвод, а также 150 воспитанников детских садов.

Впервые в истории нижнекамского парада участие приняли девушки Нижнекамского индустриального техникума и взвод кинологов Ижевского финансово-юридического колледжа вместе со служебными собаками.

Театрализованный пролог и концертная программа объединили сотни артистов и волонтеров. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, жители города на протяжении всего праздника поддерживали участников аплодисментами.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли и во всех сельских поселениях Нижнекамского района. В селах и деревнях состоялись митинги, концерты, возложения цветов и акции «Бессмертный полк». Жители прошли по центральным улицам с портретами своих героев, отдавая дань памяти поколению победителей.

Одним из значимых событий стало открытие в селе Шереметьевка мемориала «Сынам Отечества».

Новый памятник посвящен землякам, выполнявшим воинский долг в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции.

В течение дня в Нижнекамске работали тематические площадки и военно-патриотические выставки. Большой интерес вызвала экспозиция «Дорогами Победы», где были представлены военные артефакты, современное вооружение и экипировка.

О каждом экспонате рассказывали ветераны СВО, участники Союза добровольцев Донбасса и волонтеры.

Для жителей также подготовили книжную ярмарку, выставки о строительстве Нижнекамска и героях района, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей и писем для бойцов, спортивные активности и интерактивные площадки для детей.

На «Стене памяти» нижнекамцы размещали фотографии своих родственников – участников войны.

Вечером праздничная программа продолжилась на площадке перед Домом народного творчества.

Для жителей выступили ансамбль песни и танца «Нардуган» с программой «Победный май» и татарский эстрадный ансамбль «Ильхам» с концертом «Радость со слезами на глазах».

Финальной точкой празднования стал праздничный салют, который собрал тысячи зрителей и завершил День Победы атмосферой памяти, благодарности и единства.