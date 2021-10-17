Более 35 тыс. жителей Набережных Челнов вышли на общегородской субботник

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах состоялся масштабный городской субботник. В мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории приняли участие в общей сложности 35 870 человек, была задействована 221 единица техники. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В результате субботника удалось очистить почти 1,4 тыс. гектаров территории города. Осуществлена санитарная обрезка 1,8 тыс. деревьев т 3,4 тыс. кустарников, вывезено более 2025 куб. метров мусора и растительных отходов, посажено свыше 850 деревьев и кустарников.

На разделительной полосе улицы Ак. Королева высажено 80 кленов, на территории сквера Добра (по улице Грина) — 50 берез. Сотрудники исполкома поучаствовали в уборке проспекта Мира, собрав 110 куб. метров листвы, а студенты НГПУ и коллектив «Жилэнергосервис» очистили территорию парка имени Бибишева.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На улице Татарстан состоялась санитарно-экологическая акция «Чистый город», в которой приняли участие сотрудники администрации Автозаводского района. Ученики школы №55 и сотрудники районной администрации убрали участок в 51-м комплексе, вывезено 22 куб. метра листвы. Управляющая компания «Камстройсервис» посадила 13 елей во дворах жилых домов 48/13 и 48/15.

Коллектив администрации Комсомольского района привел в порядок территорию скверов, расположенных со стороны главного фасада 8/31 и напротив здания 8/31а. Студенты КГАМТ имени Л. Б. Васильева очистили территорию парка «Сидоровка».

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах за месяц высажено более 6,7 тыс. деревьев и кустарников.