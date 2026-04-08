Экономика 8 апреля 2026 16:12

Более 3,5 тыс. предпринимателей приняли участие в Днях поставщика в Татарстане

В Татарстане при поддержке Министерства экономики республики на регулярной основе проходят Дни поставщика, направленные на привлечение малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с крупными участниками российского рынка, включая «Транснефть», «СИБУР», «Автоваз» и другие компании.

За последние три года в таких мероприятиях приняли участие 28 крупных заказчиков и более 3,5 тысячи предпринимателей. По итогам встреч свыше 600 субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана заключили контракты с крупными российскими компаниями на общую сумму более 6,5 млрд рублей.

Очередной День поставщика в сфере топливно-энергетического комплекса прошел 2 апреля в Казани в рамках форума «Энергопром». В нем приняли участие пять крупнейших энергетических компаний: госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО» и ПАО «Т Плюс».

Мероприятие организовали при поддержке Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Заместитель министра экономики Татарстана Динар Шакиров отметил, что Дни поставщика демонстрируют высокую эффективность, поскольку помогают выстраивать взаимодействие между крупными компаниями и малым и средним бизнесом, в том числе резидентами промышленных парков.

День поставщика ТЭК собрал более 150 участников и стал площадкой для обсуждения возможностей сотрудничества и выработки подходов к взаимодействию между заказчиками и поставщиками.

#малый и средний бизнес #мсп #предприниматели Татарстана
