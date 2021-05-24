Для выпускников девятых классов сегодня открылся основной период ОГЭ, который продлится до 2 июля. В Татарстане экзамены сдали 35 тыс. 851 школьник, из них 216 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Для ОГЭ по русскому языку организовано 144 пункта проведения экзамена, из них — шесть по медицинским показаниям организуется на дому. Экзамен по русскому языку в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдают 342 выпускника, из них 295 человек с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. ГВЭ проводится в 88 пунктах, в том числе 38 — организовано на дому», — рассказали в министерстве.
На ОГЭ по русскому языку и математике отводится 3 часа 55 минут. В аудиториях пунктов проведения экзаменов организовано оффлайн-видеонаблюдение. Проведение экзаменов контролируют 142 общественных наблюдателя, а просматривать видеоматериалы будут 188 общественных наблюдателей из числа студентов профессиональных образовательных организаций Татарстана.
Минимальное количество баллов, которые нужно набрать на ОГЭ по русскому языку составляет 15, на государственном выпускном экзамене — 5 баллов.
В этом году ОГЭ по предметам по выбору не проводится. Девятиклассники сдают основной государственный экзамен только по двум обязательным предметам — русскому языку (24 и 25 мая) и математике (27 и 28 мая).
Резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку предусмотрены 8 и 30 июня. А 16 июня и 2 июля — по математике. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки по болезни или другой уважительной причине.
Более 35 тыс. девятиклассников Татарстана сдали ОГЭ по русскому языку
Для выпускников девятых классов сегодня открылся основной период ОГЭ, который продлится до 2 июля. В Татарстане экзамены сдали 35 тыс. 851 школьник, из них 216 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.