Более 35 тыс. девятиклассников Татарстана сдали ОГЭ по русскому языку

Для выпускников девятых классов сегодня открылся основной период ОГЭ, который продлится до 2 июля. В Татарстане экзамены сдали 35 тыс. 851 школьник, из них 216 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



«Для ОГЭ по русскому языку организовано 144 пункта проведения экзамена, из них — шесть по медицинским показаниям организуется на дому. Экзамен по русскому языку в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдают 342 выпускника, из них 295 человек с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. ГВЭ проводится в 88 пунктах, в том числе 38 — организовано на дому», — рассказали в министерстве.



На ОГЭ по русскому языку и математике отводится 3 часа 55 минут. В аудиториях пунктов проведения экзаменов организовано оффлайн-видеонаблюдение. Проведение экзаменов контролируют 142 общественных наблюдателя, а просматривать видеоматериалы будут 188 общественных наблюдателей из числа студентов профессиональных образовательных организаций Татарстана.



Минимальное количество баллов, которые нужно набрать на ОГЭ по русскому языку составляет 15, на государственном выпускном экзамене — 5 баллов.



В этом году ОГЭ по предметам по выбору не проводится. Девятиклассники сдают основной государственный экзамен только по двум обязательным предметам — русскому языку (24 и 25 мая) и математике (27 и 28 мая).



Резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку предусмотрены 8 и 30 июня. А 16 июня и 2 июля — по математике. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки по болезни или другой уважительной причине.

