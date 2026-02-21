Более 3,5 млн детей в России изучают 76 родных языков

Более 3,5 млн детей в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования изучают 76 языков народов России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время онлайн-марафона, посвященного Международному дню родного языка, передает «ТАСС».

По его словам, сохранение и развитие языков народов страны остается одним из ключевых направлений государственной образовательной политики. Он отметил, что в детских садах, школах и учреждениях допобразования миллионы учащихся имеют возможность изучать родные языки.

В Минпросвещения уточнили, что в образовательном процессе применяются полилингвальные модели обучения, которые позволяют детям параллельно осваивать родной язык и русский. В ряде регионов помимо предмета «Родной язык» введена дисциплина «Государственный язык республики Российской Федерации». В некоторых республиках школьники могут получать образование на родном языке с 1 по 9 класс.

В министерстве подчеркнули, что в учебных программах представлены как языки наиболее многочисленных народов России – башкирский, татарский, чеченский, аварский и чувашский, так и языки коренных малочисленных народов – удэгейский, долганский, ненецкий, нивхский, селькупский и ульчский.

Кроме того, в учреждениях дополнительного образования 34 родных языка изучают около 47 тыс. детей, добавили в ведомстве.