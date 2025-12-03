Более 34 тыс. юных жителей Альметьевска получат новогодние подарки от главы района

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В преддверии самого волшебного праздника – Нового года – более 34 тыс. детей получат сладкие наборы и сертификаты. Такое решение приняла глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова. Финансирование осуществляется в рамках бюджета муниципального образования.

Новогоднее угощение получат все дошкольники, посещающие муниципальные детские сады, а также школьники 1–8-х классов, обучающиеся в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях города и района.

Помимо этого, дети участников специальной военной операции получат сертификаты на маркетплейс, что предоставит им возможность выбрать подарки по своему желанию и порадовать себя в преддверии праздников.