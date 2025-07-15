Более 3,4 тыс. кандидатов выдвинулось на муниципальных выборах в Татарстане

На выборах муниципальных депутатов в Татарстане выдвинулось 3437 кандидатов. Замещению подлежит 7531 мандат, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

От «Единой России» выдвинулись более 1,9 тыс. кандидатов, в порядке самовыдвижения – свыше 1 тыс., от «Справедливой России» – 150, от партии «Новые люди» – 124, от ЛДПР – 76.

От движения «Татарстан – Новый век» – 51, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 4, от Коммунистической партии «Коммунисты России» и от партии «Яблоко» – по одному, рассказал глава Центризбрикома.

Документы для регистрации на муниципальных выборах кандидаты в депутаты местных органов самоуправления должны подать до 4 августа.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Прием документов на выдвижение на выборах Раиса Татарстана завершился 11 июля. Кондратьев напомнил, что документы в ЦИК РТ представили Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Сейчас они должны собрать подписи в свою поддержку от не менее чем 384 депутатов представительных органов местного самоуправления в 34 муниципальных районах республики», – отметил председатель ЦИК.

Подписи необходимо представить в Центральную избирательную комиссию до 30 июля.

Кондратьев добавил, что на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ в Мелекесском избирательном округе Nº18 этап выдвижения также завершился. Документы подали Раиль Минегалиев («Новые люди»), Андрей Фомичев (самовыдвижение), Татьяна Мухина (КПРФ) и Диана Полева (ЛДПР).

«Из этих четырех кандидатов только одному – самовыдвиженцу – нужно собрать подписи избирателей на территории этого округа. Это 3% подписей от 53 тыс. избирателей округа», – уточнил он.

Выборы в Татарстане состоятся в единый день голосования – 14 сентября.