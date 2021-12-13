Более 330 хозяйств Татарстана получили субсидии на развитие мелиорации

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана передало аграриям 100% федеральных и республиканских субсидий, предусмотренных на развитие мелиорации. Господдержкой по разным направлениям мелиорации воспользовались более 330 хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Субсидии в объеме 106,4 млн рублей выделены из консолидированного бюджета по программе “Развитие мелиоративного комплекса” и федерального проекта “Экспорт продукции агропромышленного комплекса”, 486 млн рублей – из республиканского бюджета в рамках республиканской целевой программы. Кроме того, из регионального бюджета субсидировались затраты на известкование кислых почв в сумме 438 млн рублей», – отметили в министерстве.

Субсидии, выделенные по федеральным проектам, помогли аграриям компенсировать 70% затрат на строительство, реконструкцию, техническое оснащение мелиоративных систем, проведение культуртехнических работ и 90% затрат на агролесомелиоративные мероприятия.

Из республиканского бюджета сельхозпроизводители смогли вернуть 70% затраченных средств на приобретение современной дождевальной техники, систем капельного полива и насосных станций, на бурение скважин и установку водонапорных башен.

Кроме того, по республиканской программе финансируется 100% затрат по капитальному ремонту мелиоративных гидротехнических сооружений.