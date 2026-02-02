Более 33 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты в январе

На 1 февраля 2026 года россияне подали 21 миллион заявлений на установку самозапрета на кредиты и 1,8 миллиона заявлений на его снятие, сообщает Объединенное Кредитное Бюро. Самозапрет действует у 18 миллионов граждан. 33,2 тыс. татарстанцев подали заявку на установку самозапрета, 4 тыс. подали заявку на его снятие.

В январе количество заявлений на постановку самозапрета сократилось на 34% по сравнению с декабрем – до 952 тысяч против 1,44 миллиона в декабре. Количество заявлений на снятие запрета также уменьшилось на 16%: в январе их было 156 тысяч, в декабре – 186 тысяч.

Снижение активности связано с новогодними праздниками: за 11 выходных на установку запрета оформлялось в среднем по 20 тысяч заявлений в день, на его снятие – около 2 тысяч. В рабочие дни показатели выросли до 40 тысяч и 7 тысяч заявлений соответственно.

В январе лидером по числу обращений стала Москва: 72,3 тысячи заявлений на постановку и 7,6 тысячи на снятие. С момента запуска сервиса москвичи подали 1,9 миллиона заявлений на запрет кредитования и 110,2 тысячи – на его отмену.

В топ регионов по числу заявлений на установку самозапрета в январе вошли также:

Московская область – 47,5 тыс. на постановку, 6,1 тыс. на снятие;

Башкортостан – 36,6 тыс. на постановку, 5,9 тыс. на снятие;

Санкт-Петербург – 34,7 тыс. на постановку, 4,1 тыс. на снятие;

Свердловская область – 31,2 тыс. на постановку, 4,3 тыс. на снятие;

Краснодарский край – 30,2 тыс. на постановку, 4,2 тыс. на снятие;

Ростовская область – 26,9 тыс. на постановку, 3,5 тыс. на снятие;

Челябинская область – 24,1 тыс. на постановку, 3,8 тыс. на снятие;

Новосибирская область – 22,9 тыс. на постановку, 2,7 тыс. на снятие.

Мурманская область остается лидером по доле жителей с самозапретом на кредиты: на каждые 100 человек приходится 23 с действующим ограничением.

Среди других регионов с высокой долей самозапрета – Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 20 из 100 жителей), Республика Коми (19 из 100), Камчатский край и Республика Карелия (по 17 из 100 жителей).