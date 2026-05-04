Более 33 тыс. сообщений татарстанцы оставили в соцсетях за квартал

Жители Татарстана в первом квартале 2026 года направили десятки тысяч обращений через цифровые сервисы и соцсети. Чаще всего они жаловались на ЖКХ, транспорт и благоустройство, сообщает пресс-служба Проектного офиса Центра управления регионом РТ.

Председатель Проектного офиса Центра управления регионом Татарстана и уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская озвучила статистику обращений, которые жители направили в первом квартале 2026 года через платформы обратной связи и социальные сети.

Заседание Проектного офиса прошло на базе обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане. В нем приняли участие представители министерств, ведомств, муниципалитетов и прокуратуры республики.

Жители активно используют цифровые сервисы «Народный контроль» и «Госуслуги. Решаем вместе», а также пишут в официальные сообщества госорганов в соцсетях, чтобы сообщать о проблемах или предлагать решения.

По данным Сабурской, больше всего обращений – свыше 33 тысяч – поступило через социальные сети. В систему «Народный контроль» направили более 29 тысяч сообщений, еще около 27 тысяч – через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Чаще всего татарстанцы поднимали вопросы ЖКХ, развития транспортной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами и благоустройства.

По итогам анализа работы цифровых платформ руководителям министерств, ведомств и муниципалитетов рекомендовали усилить контроль за сроками и качеством ответов на обращения. Сабурская указала на необходимость перехода от формальных ответов к реальному решению проблем и подчеркнула, что именно это влияет на уровень удовлетворенности граждан работой власти.

Отдельно участники заседания обсудили информационную безопасность и содержание ответов. Начальник информационно-аналитического управления Раиса Татарстана Ляйсан Сыраева обратила внимание на то, что игнорирование обращений или формальный подход мешают своевременно выявлять наиболее острые проблемы.

По ее словам, системный анализ сообщений и оперативная реакция помогают точнее учитывать запросы населения и выстраивать диалог между обществом и властью.

Начальник управления Раиса Татарстана по работе с обращениями граждан Роза Килькеева сообщила, что количество письменных обращений выросло. При этом в ряде министерств, ведомств и муниципалитетов выявили системные недоработки. Для их устранения участникам дали рекомендации по повышению качества работы с обращениями.

Отдельным пунктом повестки стала социальная поддержка. Руководитель регионального подразделения АНО «Диалог Регионы» Марсель Гильмеев рассказал о проекте «Забота о СВОих». Он сообщил, что на сайте и в чат-боте собраны федеральные и региональные меры поддержки с пошаговыми инструкциями по их получению. С 2023 года этими сервисами воспользовались более 250 тысяч человек, в том числе жители других регионов.