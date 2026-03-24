Более 33 км линий электроосвещения установят на федеральных трассах в Татарстане

Более 33 км линий электроосвещения установят вдоль федеральных автодорог в Татарстане в этом году. Протяженность освещенных участков увеличится в Пестречинском, Елабужском, Лаишевском и Бугульминском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На трассе М7 будет установлено электроосвещение на четырех участках общей протяженностью 5,4 км. В результате отрезок М7 от Казани на 827+800 км до пересечения с трассой М12 "Восток" на 856+916 км станет еще безопаснее за счет устройства сплошного электроосвещения», – отметили в управлении.

Кроме того, освещение установят на автобусной остановке возле села Поспелово в Елабужском районе на 1031 км М7.

Линии электроосвещения также установят на аварийно опасном участке от 311+395 до 312+200 км трассы Р239 Казань – Оренбург вблизи Бугульмы.

Во время реконструкции участка автодороги Казань – Оренбург с 30 по 43 км планируется установить около 27 км линий электроосвещения. На всем протяжении этого участка дорожники смонтируют 797 опор и установят 841 светодиодный светильник.

Светильники подключат к автоматизированной системе управления наружным освещением. Программно-аппаратный комплекс позволит сохранять до 50% потребляемой электроэнергии благодаря графику включения-отключения освещения и регулировке яркости света.

Общая протяженность линий электроосвещения вдоль федеральных автодорог в Татарстане составляет 577,3 км. Самая большая доля освещения приходится на трассу М7 «Волга» – 276,3 км.