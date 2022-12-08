Более 32 тыс. человек написали Всероссийский диктант по английскому языку

VII Всероссийский диктант по английскому языку написали более 32 тыс. человек. Акцию провел Казанский федеральный университет, одновременно она состоялась более чем в 500 учреждениях высшего, среднего профессионального и общего образования, сообщает пресс-служба КФУ.

«Просветительская акция объединила обучающихся 75 регионов России, а также Аргентины, Кубы, Эквадора, Таиланда, Великобритании, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Проект призван повысить уровень владения английским языком», – отметили в пресс-службе.

Написать диктант, который состоял из 417 слов, можно было очно и дистанционно. Текст был посвящен развитию интернета, цифровым технологиям и внедрению инноваций в различные сферы жизни. Его составили преподаватели Института международных отношений КФУ.

Результаты станут известны после 21 декабря и будут опубликованы на сайте университета. Победители и призеры получат электронные дипломы, остальные – электронный сертификат об участии.