Более 3,1 тыс. частных домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

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В части домов Советского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Временные неудобства связаны с производством работ по подключению переложенного аварийного участка водопровода 1974 года постройки протяженностью 1001 метр по Сибирскому тракту. Об этом сообщает «Водоканал».

Согласно сообщению, под отключение попадут более 3,1 тыс. частных домов, 32 многоквартирных дома, 2 школы и три детсада, более 60 административных зданий.

В частности с 9 утра 16 апреля и до 11 часов следующего дня останутся без воды СНТ Нокса, Ноксинское, Персональные пенсионеры, Приноксинское, Собес-2, Собес-3, Совет, Строитель, Терминал, Татлес, Татпроект, Учитель, Химик-56, Академия наук, Акинское, Березка, Восход, Компрессор, Любитель природы, Маяк, Медик, Мечта, Нагорный, Наука, Нефтяник, а также поселки Карьер, Нагорный, Новая Сосновка (кроме улиц Пионерская — нечетные номера домов от № 1 по № 73, четные номера домов от № 2 по № 34, Гагарина, Заречная, Заречный переулок, Мадлен, Окружная, Продольная, Раздольная, Утренняя), Торфяной. Более подробный список адресов опубликован на сайте «Водоканала».