Более 300 жителей Татарстана начали обучаться по нацпроекту «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» к 8 июля этого года к обучению приступил 321 житель Татарстана. Еще 348 человек ожидают начала обучения, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

При этом в прошлом, 2024 году обучение по нацпроекту прошли в общей сложности 4385 жителей республики, отметили в ведомстве.

В число отдельных категорий граждан, которые могут пройти обучение по нацпроекту за счет средств федерального бюджета, входят лица в возрасте 50 лет и старше, инвалиды, члены семей погибших участников специальной военной операции, неработающие матери детей дошкольного возраста и так далее.

Для участия в мероприятиях желающим пройти обучение следует подать заявление на портале «Работа в России», выбрав образовательную программу и организацию.

Сейчас обучение осуществляется по 123 программам, среди которых – IT-сфера, аналитика данных, специальности по борьбе с беспилотниками, оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик и другие.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами. «Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркивал он.