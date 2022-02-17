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Общество
17 февраля 2022  00:19
Эльза Кузнецова

Более 300 жителей Пестрецов вышли на очистку улиц от снега

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Более 300 жителей Пестрецов вышли на очистку улиц от снега

В Пестречинском районе Татарстана прошел массовый средник по очистке территорий от снега. В мероприятии приняли участие глава района Ильхам Кашапов, представители администрации, коллективы образовательных учреждений, старшеклассники.

«В районе также коммунальщики занимаются расчисткой тротуаров, расширением дороги. Очень плотно работаем по обращениям, поступившим в социальных сетях, в народном контроле. Сегодня ночью произвели очистку территорий рядом со школой, детскими садами в Куюках», — поделились с ИА «Татар-информ» в администрации.

Всего в импровизированном субботнике приняли участие около 300 человек.

Параллельно управляющие компании района провели очистку кровель домов и административных зданий от снега и наледи. «Дорожные службы работают в усиленном режиме, без остановки и с максимальной отдачей. Все сообщения, присланные нам, отправляются ответственным службам. Очистка от снега также проводится по графику», — сообщила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова. 

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречиснкий район #уборка снега
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