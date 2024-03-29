Более 300 законопроектов в Госдуму внесено депутатами от Татарстана

Более 300 законопроектов в этом созыве Государственной Думы внесено депутатами от Татарстана. Из них принято более 70%. Об этом сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на 52-м заседании Государственного Совета РТ.

«В среднем каждым депутатом Госдумы от Татарстана внесено 24 проекта федеральных законов. В портфеле Госдумы – 16 законопроектов, внесенных депутатами Госсовета РТ. Мы договорились, что там, где это необходимо, соавторами будут выступать депутаты Госдумы от Татарстана», – рассказал парламентарий.

Фаррахов предложил для более глубокой проработки законодательных инициатив Татарстана активнее использовать процедуру «нулевого» чтения до внесения законопроектов в Госдуму. «А также использовать возможность обратиться к Председателю Правительства России для проработки возможных возражений федеральных органов исполнительной власти», – добавил он.

В Госдуме представлено 15 депутатов от Татарстана. Они работают в 13 комитетах, причем в трех – в должности председателя, напомнил докладчик.

«Законопроектный портфель Госдумы составляет на 1 января 964 законопроекта. Ежегодно вносится около 1,1 тыс. проектов федеральных законов. Рассматривается и одобряется примерно 600 законопроектов», – отметил он.

Фаррахов подчеркнул, что реализация тезисов послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию будет включать 74 законопроекта. «Общая стоимость инициатив главы государства составит 6 трлн рублей на ближайшие шесть лет», – констатировал он.

По словам депутата, по поддержке бойцов СВО и членов их семей Госдума приняла 91 федеральный закон. «Эта работа будет продолжена, чтобы они ни в чем не нуждались», – заключил он.