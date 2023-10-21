Более 300 волонтеров НКНХ вышли на уборку проспекта Химиков в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Четыре «КАМАЗа» опавшей листвы и мусора вывезли сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа с проспекта Химиков в Нижнекамске. Эта территория уже много лет закреплена за «Нижнекамскнефтехимом». На уборку главной транспортной артерии города нефтехимики выходят дважды в год — весной и осенью.

«Сегодня замечательный день. Очень хорошо, что мы здесь собрались. Представители всех подразделений предприятия вышли на субботник и помогают наводить чистоту на улицах родного города. Это объединяет коллектив, позволяет еще раз почувствовать себя частью Нижнекамска. Субботник — это прекрасный способ проявить наше желание жить в чистоте, всем вместе пообщаться на открытом воздухе. Корпоративное волонтерство СИБУРа реализуется по всей стране. Это очень здорово. Глядя на нас, пусть все последуют нашему примеру», — заметил первый заместитель генерального директора, главный инженер НКНХ Артур Гиззатуллин.

Субботник прошел в рамках программы корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир». Инициативу поддержали более 300 сотрудников НКНХ, а также их семьи.

Четвероклассник Ранис пришел со своей матерью, ведущим инженером-энергетиком энергопроизводства НКНХ Айгуль Давлетшиной. Мальчик с энтузиазмом принялся собирать опавшую листву, понимая смысл мероприятия.

«Решил помочь своей маме и природе. Благодаря нам окружающая среда станет чище и привлекательнее. Надо беречь наш город и нашу страну», — сказал он.

«Хорошая, добрая традиция сложилась в „Нижнекамскнефтехиме“. В осенний и весенний период мы собираемся все вместе, чтобы убрать наш город. Мы собираем опавшую листву, сломанные ветки. Символично и очень приятно, что наводим порядок на проспекте Химиков, который носит имя нашего предприятия. Основная масса горожан ездит здесь и видит, что главный проспект города чистый, ухоженный. Да и самому становится на душе теплее от того, что ты причастен к хорошему делу», — отметилл председатель первичной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.

Трудовой десант НКНХ в желтых жилетах растянулся в этот день по всему проспекту.

«Корпоративное волонтерство — это один из важных показателей, которые развивает СИБУР. Мы стараемся вовлекать большее количество сотрудников в это направление. Эта практика реализуется во всех регионах присутствия компании. Я сам впервые участвую в уборке улиц в Нижнекамске. Здесь вовлеченность сотрудников очень большая. У нас порядка 300 человек вышли на уборку. Следующая неделя обещает быть снежной и морозной. Благодаря стараниям волонтеров снежный покров накроет землю уже без листвы», — прокомментировал мероприятие Станиславом Мартыненко, руководитель службы связи с государственными органами «Нижнекамскнефтехима».

На подмогу нефтехимикам прибыли четыре «КАМАЗа» и несколько погрузчиков, которые для коммунальных служб в прошлом году закупил СИБУР. Сегодня они помогают наводить порядок на улицах Нижнекамска.

«Сегодня мы сделали большое дело, навели чистоту и порядок в городе. Каждый житель Нижнекамска должен свой вклад вносить в это общее дело», — подчеркнул эксперт отдела строительства и ремонта НКНХ Айдар Зарипов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».