Более 300 УК Татарстана ограничивают права жильцов

Кадастровые номера 1259 многоквартирных домов в Татарстане оказались не внесены в ГИС ЖКХ. Таким образом, выяснилось, что свыше 300 управляющих организаций ограничивают права жителей республики, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РТ.

Антилидером среди таких организаций стало ООО «УКЖД „Новация“» из Альметьевска, которая не указала данные по 98 многоквартирным домам. Второе место занимает ООО «УК „Нефтяник“» из Бугульмы, не внесшая в систему информацию по 77 объектам. Следом за ними находится ООО «УК Вахитовского района» Казани — 66 многоэтажек.

В Госжилинспекции отметили, что в Альметьевском районе есть еще две организации-нарушителя — ООО «ЖЭУ 11» и МУП «ЖКХ». Кроме того, в ограничении прав татарстанцев уличили УК из Тукаевского, Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов.

Внесение данных в государственную информационную систему необходимо для обеспечения прозрачности работы организации. Жильцы, используя их, могут осуществлять контроль за выполнением работ и услуг, заключать договоры управления и ресурсоснабжения в электронном виде, а также отправлять обращения УК и местным органам власти. Кроме того, они получают возможность онлайн-участия в общих собраниях. То есть подделать подписи или решение собрания в целом уже не удастся.

Кроме того, собственники смогут использовать официальные системы ГИС для просмотра и оплаты счетов за ЖКУ, внесения показаний приборов учета, получения сведений о задолженностях и получения информации о плановых работах и аварийных ситуациях.

По этим материалам жилищная инспеция направит обращения в районные прокуратуры, чтобы привлечь должностных лиц к административной ответственности.