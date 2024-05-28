Более 300 участников из 38 регионов РФ посетили МИФ в Татарстане

В Татарстане прошел Муниципальный инвестиционный форум (МИФ), где обсудили развитие стандартов в отрасли, удачные практики и перспективы сотрудничества. Участниками данного мероприятия стали больше 300 человек из разных регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба МИФ, спикеры поговорили о повышении инвестиционной привлекательности муниципальных образований за счет развития института муниципальных инвестиционных уполномоченных, проанализировали основные тренды и популяризацию «муниципального инвестиционного стандарта», а также обсудили роль муниципальных инвестиционных уполномоченных.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о самых крупных городах и районах республики: кто чем богат и чем может привлечь потенциальных инвесторов, а также поделилась советами о привлечении инвесторов в районы.

Среди ключевых факторов спикер выделила компетентную команду, поддержку главы субъекта, наличие стратегии развития и понимание плана работы, а также бренд муниципалитета и маркетинг.

В свою очередь, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев подчеркнул, что 68% жителей IT-города — из других субъектов РФ. Пока что тут живет 8 тыс. человек, из которых 70% - работники IT-сферы. При этом власти работают над созданием «коридора для инвесторов».

«Мы же все для этого как муниципалитеты работаем, чтобы к нам приходили и вкладывались в нас. Мы решили, что нужно в первую очередь подумать о [городской] среде», — сказал градоначальник.

Также в рамках форума прошла сессия на тему построения системы работы с инвесторами на муниципальном уровне, мастер-классы и многое другое.

«Инвесторы — это ключевые фигуры. От них зависит экономический рост, технологический суверенитет и развитие территории. От того, насколько грамотно будет выстроена работа на местах, зависит инвестклимат региона. Деятельность команд на всех уровнях влияет на экономические результаты России», – рассказал замдиректора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Дмитрий Старовойтов.