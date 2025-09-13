Более 300 студентов из Татарстана стали победителями конкурса «Студенческий стартап»

348 заявок студентов из Татарстана оказались в числе победителей шестой очереди конкурса «Студенческий стартап». Регион стал одним из лидеров по поданным для участия проектам. Перечень победителей опубликовало Правительство РФ.

Платформа университетского технологического предпринимательства, которая проводит конкурс, была запущена Минобрнауки России в 2022 году. Она является частью федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

К примеру, татарстанские студенты получат гранты в размере 1 млн рублей каждый на создание приложения, которое поможет оценить опасность продуктов питания в зависимости от особенностей здоровья, на разработку нового метода сохранения азота в почве, запуск цифровой экосистемы для обучения, звукозаписи и издательства молодых музыкантов и другие.

«В этом году победителями конкурса «Студенческий стартап» стали 348 проектов из Татарстана. Особое значение имеет то, что половина из этих проектов связана с ключевыми направлениями национальных проектов по технологическому развитию. Эти меры являются важным шагом на пути к технологическому лидерству России, поскольку они стимулируют рост числа предпринимателей, коммерциализирующих перспективные научные разработки», - отметила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

В целом в рамках шестой очереди были отобраны 2,5 тысячи победителей. В их число вошли как граждане России, так и представители других 11 стран, обучающиеся в вузах нашей страны. Заявки принимались по семи направлениям.