Более 300 новых ноутбуков получили школы Пестречинского района РТ

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Директорам 18 школ в Пестречинском районе Татарстана вручили новые ноутбуки. В Год цифровизации глава района Ильхам Кашапов в торжественной обстановке вручил 303 гаджета. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.



Программа по обновлению ноутбуков в школах республики проводится по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и направлена на цифровизацию сферы образования.

«Сегодня невозможно представить себе современную школу без цифровых технологий, — обратился Кашапов к директорам учебных заведений. — С 2010 по 2021 годы в рамках проекта „Ноутбук — учителю“ за счет бюджетных средств республики для учителей нашего района было закуплено 413 ноутбуков».

Глава района напомнил, что по итогам реализации национального проекта «Цифровая экономика России», а также за счет инвестиционных средств все школы республики были обеспечены высокоскоростным доступом к сети интернет, в учреждениях общего образования установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi.

«Не случайно в Год цифровизации, объявленный нашим Президентом, принято решение о выделении новой партии ноутбуков для учителей школ. Сегодня педагогическим коллективам школ нашего района мы вручаем еще 303 ноутбука. Эта беспрецедентная программа по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и направлена на цифровизацию сферы образования», — отметил он.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.