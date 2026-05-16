Более 300 школьников Татарстана смогут бесплатно поучаствовать в летних образовательных сменах

В Татарстане более 300 школьников, прошедших конкурсный отбор, смогут принять участие в 10 профильных сменах. Бесплатные летние образовательные смены организуют для учащихся 5–11 классов. Инициатива реализуется в рамках государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщают в пресс‑службе Министерства образования и науки РТ.

Программы нацелены на развитие способностей ребят в научной, олимпиадной и творческой сферах. В 2026 году участникам будут доступны направления по лингвистике, физике, химии, информатике, мультипликации и дизайну, музыкально‑исполнительскому, театральному и изобразительному искусству.

«Формат умных каникул, когда школьники не просто отдыхают летом, а проводят это время с пользой для своего будущего, углубленно изучают любимые предметы, развивают свои способности и попадают в особую среду единомышленников, которая помогает раскрывать таланты. Мы стремимся создавать на наших программах пространство роста, поддержки и вдохновения», – отметила исполнительный директор Университета Талантов Аделя Ахметова.

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, в том числе педагоги центра «Сириус», преподаватели ведущих вузов страны, представители профильных компаний и профессиональные деятели искусств. Образовательная программа включает уроки с экспертами, практические интенсивы, творческие форматы работы и развивающий досуг.

Участники смен будут жить в комфортных условиях, с пятиразовым питанием и медицинским сопровождением. Безопасность на площадках обеспечат охрана и внимательные кураторы, которые всегда рядом.

Организацию смен осуществляет АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Участие во всех сменах полностью бесплатное, подать заявку можно на одну или несколько смен.