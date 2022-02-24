Более 300 предпринимателей Татарстана прошли обучение продажам на маркетплейсах

Более 300 участников онлайн-курса для представителей малого и среднего бизнеса освоили профессию аккаунт-менеджера: научились запускать свой магазин и продвигать товары на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Обучение предпринимателей проходило в онлайн-формате и состояло из трех этапов. Первый был посвящен азам работы на маркетплейсах и знакомству с их устройством, а также выбору товаров для продажи. На втором этапе предприниматели научились работать в личном кабинете, а на третьем — автоматизировать работу и выход на международные торговые площадки.

Спикерами онлайн-курса выступили топ-менеджеры компаний, а также владельцы брендов и эксперты по работе торговыми интернет-площадками. Эксперты рассказали о трендах в сфере электронной коммерции и дали советы в области права по работе на торговых площадках.

Все участники курса получат удостоверение о повышении квалификации установленного вузом образца в центре «Мой бизнес».