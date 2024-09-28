Более 300 образовательных организаций РТ представили продукцию на сельхозярмарке в Казани

В агропромпарке «Казань» сегодня проходит республиканская ярмарка-выставка «Город мастеров». Сельхозпродукциию и изделия технического творчества представили учащиеся школ, колледжей и техникумов. Всего участниками ярмарки стали более 300 образовательных организаций, в том числе 65 учреждений среднего профобразования, из 43 районов РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Подобные мероприятия, которые стали уже традиционными в Татарстане, имеют глубокий смысл. Когда обучающиеся образовательных организаций принимают участие в создании продукта, а затем в его продаже, то они точно понимают, какой есть спрос, какое предложение нужно сформировать», - сказала зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По ее мнению, благодаря участию в ярмарках у студентов и школьников формируется мышление предпринимателя.

«И это очень важно для учащихся, которые умеют собственным трудом что-то создавать. И важно, что все это делается вместе с наставником, а значит, продукт появляется с учетом опыта и с новыми идеями молодых. Эта ярмарка - сочетание опыта и нового», - подчеркнула вице-премьер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что на площадке агропромпарка проходит большое количество ярмарок, но эта - особенная, поскольку «представлен результат труда школьников и учащихся учреждений среднего профобразования».

«Такое мероприятие необходимо, потому что учащиеся представляют свои изделия технического творчества, продукцию, выращенную на участках образовательных организаций. И все это пользуется спросом у горожан - они приходят на ярмарку с самого утра. Более того, здесь можно увидеть красивые, с душой оформленные торговые ряды», - отметил министр образования и науки.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Татарстане каждую неделю по субботам с 14 сентября, напомнил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Продукция очень качественная, горожанам нравится», - заявил он.

Каждый район представил свою экспозиционную площадку совместно с колледжами, техникумами, школами, учреждениями дополнительного образования.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На ярмарке горожанам предложили товары по доступным и фиксированным ценам. На площадку завезли более 70 тонн плодоовощной и свыше 2,5 тыс. банок консервированной продукции, 3 тыс. штук хлебобулочных и кондитерских изделий, более тысячи кг меда, свыше 50 тонн зерновых культур.

Кроме того, можно приобрести изделия из дерева, металла, декоративно-прикладного творчества и швейные изделия.

Ожидается, что продукция будет реализована более чем на 6,1 млн рублей.

Мероприятие соответствует целям национального проекта «Образование» в части профориентационной деятельности среди школьников и способствует популяризации рабочих профессий, повышению престижа обучения в колледжах и техникумах.

видео: «Татар-информ»