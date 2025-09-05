Более 300 объектов добавлено в «Витрину имущества» Татарстана

Проект «Витрина имущества Республики Татарстан» был разработан в июне 2025 года Минземимуществом совместно с Агентством инвестиционного развития. Портал аккумулирует данные о зданиях и помещениях, выведенных из оборота, но пригодных для дальнейшего использования. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Карточки объектов содержат фотографии, кадастровые номера, сведения о годе постройки, подключении к инженерным сетям и возможных вариантах эксплуатации. При заинтересованности пользователь может оставить заявку, которая направляется специалисту для предоставления дополнительной информации.

По данным министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова, на портал уже добавлено свыше 300 объектов из разных районов республики, среди которых наиболее многочисленные – Лениногорский, Алексеевский, Балтасинский, Азнакаевский и Апастовский. С момента запуска сайт посетили около тысячи пользователей, 40 из них направили обращения, а по 11 объектам назначены торги.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина уточнила, что интерес у пользователей вызывают как крупные административные здания, так и небольшие объекты, включая ФАПы и гаражи. Среди наиболее востребованных – больница с земельным участком в Нижнекамском районе, помещения в Набережных Челнах и Альметьевске, а также здание в Бугульме.

Объекты предлагаются как для аренды, так и для выкупа. Для малого и среднего бизнеса предусмотрен отдельный блок предложений.

Всего в республике насчитывается около 1040 объектов недвижимости общей площадью порядка 400 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что у заявителей наибольший интерес вызывала стоимость помещений, после чего карточки объектов стали дополняться информацией о возможной рыночной цене. Финальная сумма определяется в ходе торгов.