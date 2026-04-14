Более 300 млн рублей направлено на оснащение пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ в РТ

Для оснащения техникой пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане из регионального бюджета направлено более 300 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Экзаменационная кампания становится все более технологичной, требуются значительные капиталовложения на модернизацию оборудования и обучение специалистов. При поддержке Раиса республики Рустама Минниханова для решения поставленных задач выделены средства», – заявила она.

В частности, закуплено 3,5 тыс. принтеров и 400 сканеров для оснащения пунктов проведения экзамена.

«В настоящее время идет их поставка в муниципалитеты и установка», – отметила Закирова.

Для проведения государственной итоговой аттестации экзаменационные материалы передаются по защищенной сети «Интернет», распечатываются и сканируются в аудитории пункта проведения экзамена.