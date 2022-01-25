Более 300 магазинов в РТ получили лицензию на продажу алкоголя в 2021 году

Более 300 магазинов получили лицензию на продажу алкоголя в Татарстане в прошлом году. Об этом на итоговом совещании сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

На данный момент в республике действует программа, обеспечивающая алкогольной продукцией магазины в деревнях и селах. Это помогает избежать продажи алкоголя с рук, в том числе самогона и суррогата.

«В республике более тысячи населенных пунктов. 214 из них с численностью более 100 человек, которые вообще не имеют стационарных объектов торговли, а 593 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей не имеют торговых точек по продаже алкогольной продукции», – отметил Ахметханов.

Так, за прошлый год благодаря программе магазины открылись в 30 районах республики. Для сравнения, в 2020 году разрешение на продажу алкоголя получили лишь 12 магазинов в шести районах РТ.