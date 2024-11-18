Более 300 кадетов познакомились с выставкой трофейной техники НАТО в Казани

Более 300 кадетов суворовского военного училища посмотрели выставку «Сила V правде - гордость и победа» в Казани.

Кадеты смогли увидеть 14 единиц техники, включая знаменитый американский танк Abrams, бронетранспортеры M113 и Kirpi, британский бронеавтомобиль Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer, стрелковое оружие и зарубежные беспилотные летательные аппараты. На одной из выставочных площадок суворовцы оказывали помощь школьникам в разборке и сборке автомата АК-74.

«Меня многое впечатлило, я увидел технику и образцы оружия, которые я видел в сводках и новостях, очень интересно все это увидеть в живую. После просмотра мне стало многое понятно, но самое главное то, сколько бы не хвалили эту технику, она хорошо горит и сразу в сердце гордость за наших бойцов, что они её не боятся и могут ей противостоять. Наше русское оружие намного сильнее западного, все это означает, что победа будет за нами!», - рассказал вице-сержант Кирилл Федоров.

Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» – это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.