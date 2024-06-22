Более 300 госслужащих приняли участие в лекции общества «Знание» в Казани

В Казани, в КИУ имени В.Г. Тимирясова, состоялась просветительская лекция. Ее участниками стали более 300 служащих территориальных управлений федеральных органов власти, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Перед участниками мероприятия выступил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Он отметил вклад общества «Знание» в организацию просветительской деятельности в России и поблагодарил председателя регионального отделения Асию Тимирясову.

Лектор общества «Знание» Андрей Сушенцов раскрыл геополитические особенности России, которые играют решающую роль в определении вектора ее развития, и ответил на вопросы участников мероприятия.

«Уверен, что эта встреча поможет в понимании глобальной трансформации, заглянуть за горизонт и ориентироваться в огромном потоке новостной информации, ее осмыслении и выстраивании своей стратегии жизни», — резюмировал Виктор Демидов.