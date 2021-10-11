Более 300 бизнесменов зарегистрировались на «Осенний марафон маркетплейсов» до старта

Тонкостям работы на торговых площадках OZON, Wildberries и KazanExpress научат предпринимателей во время «Осеннего марафона маркетплейсов», который пройдет до 7 ноября 2021 года. На марафон зарегистрировались более 300 бизнесменов, срок регистрации истекает сегодня, - сообщает пресс-служба организаторов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, интерес предпринимателей к торговле через маркетплейсы растет с каждым днем.

«По итогам 8 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось почти в 4 раза, там зарегистрировано около 13 тыс. интернет-магазинов из Татарстана. Нам уже удалось добиться опережающего развития отрасли eCom в регионе по сравнению со средними темпами роста в ПФО и России. Новый марафон – еще один прикладной инструмент, который позволит рассказать о возможностях онлайн-торговли как можно большему числу предпринимателей. На бесплатной основе им презентуют лучшие практики, предоставят кураторов и комментарии компетентных экспертов», - сказал Абдулганиев.

Он напомнил, что первый 30-дневный марафон от ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» прошел в апреле этого года – тогда более 800 татарстанских предпринимателей начали успешные продажи на маркетплейсах.

Исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина считает, что марафон пойдет на пользу и самозанятым. Главное – иметь в наличии продукцию для реализации, чтобы выполнить все задания и загрузить карточки товара.

«В первом марафоне мы проводили для участников три вебинара, где рассказывали, как устроен OZON. Затем передавали методические материалы для работы. В новом, осеннем марафоне, предпринимателям будет предоставлен доступ на обучающую платформу, где они смогут полностью ознакомиться в том числе и с технологиями продаж, и со всеми шагами по выходу на маркет. Кроме того, в подарок предоставим ещё два обучающих модуля - как выйти на Wildberries и KazanExpress. На платформе нужно будет выполнять практические задания. После мы закрепим материалы в канале марафона по нашим обучающим «методичкам» и чек-листам. В специальном чате предпринимателям будут оказывать поддержку кураторы», - отметила Яруллина.

Подать заявку на участие в «Осеннем марафоне маркетплейсов» марафон можно на официальном сайте мероприятия.