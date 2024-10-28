Более 30 тысяч татарстанских школьников прошли обучение основам предпринимательства

Фото: пресс-служба проекта "Школьный бизнес-старт"

В Татарстане завершился первый этап проекта «Школьный бизнес-старт» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство. Всего в первом этапе, прошедшем в формате деловой игры, приняло участие более 11 тысяч школьников из разных городов и районов республики.

Так, обучающими мероприятиями были всего охвачены дети из 49 школ, в том числе 11 образовательных учреждений Казани (более 3 тысяч школьников), 10 – из Набережных Челнов, а также 28 школ из 17 районов республики.

«Проект школьный бизнес-старт, организаторами которого являются Министерство экономики, Министерство образования и науки и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан реализуется уже третий год. За это время он доказал свою востребованность и актуальность. Благодаря ему наши дети имеют уникальную возможность бесплатно пройти обучение основам предпринимательства, повысить свою финансовую грамотность, понять, как и с чего начать свой бизнес. По итогам трех лет в процесс обучения уже вовлечено более 30 тысяч школьников из крупных и малых городов и сел республики», - сообщила Наталья Кондратова Первый заместитель Министра экономики Татарстана.

В ходе деловой игры учащиеся средних классов изучали основы предпринимательства по специально разработанной программе. Программа обучения также включала в себе такие задания, как составление портрета предпринимателя, основные экономические понятия, тестирование, а также презентация индивидуальных бизнес-проектов.

Следующим этапом проекта «Школьный бизнес-старт» станут командные практические семинары, предполагающие уже более углубленное изучение предпринимательской деятельности. При этом заниматься с детьми будут действующие татарстанские предприниматели. По завершении второго этапа его участники также представят свои бизнес-проекты, но уже разработанные командой. Семинары начнутся уже в конце октября.

Как и в предыдущие годы, в конце года участников ждет ставшая традиционной благотворительная школьная ярмарка, где юные предприниматели смогут представить свою продукцию и услуги.

В 2025 году проект Школьный бизнес-старт продолжит свою работу в формате чемпионата бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний планируется провести весной 2025 года. Итогом всего обучающего процесса станет награждение команд-победителей. Главная награда – поездка в Москву.