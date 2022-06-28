Более 30 тыс. гостей из регионов РФ ждут на Всероссийском сельском Сабантуе в Мордовии

Гостей из более чем 50 регионов России ждут в Мордовии на Всероссийском сельском Сабантуе, который состоится 2 июля в селе Аксеново. Об этом рассказал глава Лямбирского муниципального района Юрий Голов.

«Ожидается, что праздник посетят более 30 тыс. гостей из всех районов нашей республики, а также из других регионов России. Приглашения были разосланы во все субъекты страны. В прошлом году Сабантуй в Татарстане посетили делегаты из 54 регионов. Думаю, у нас будет не меньше», —заметил Голов.

По его словам, основные мероприятия пройдут 2 июля на поле общей площадью 84 гектара. Здесь будет организован главный майдан, ипподром для скачек на лошадях, площадка для национальной борьбы корэш. На Сабантуе откроются 78 точек питания, где в основном будут представлены блюда национальной кухни. Ожидается, что мероприятие посетят Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов.

«Главные призы для победителей в состязаниях — автомобили. Один, победителю скачек, — от главы Республики Мордовия, второй, для лучшего в борьбе корэш, — от Президента Республики Татарстан», — пояснил Голов.

Около поля будет организована парковка площадью 10 гектаров, рассчитанная на 5 тыс. автомобилей. Чтобы не возникало пробок, заезд на Сабантуй организуют по привычной дороге в Аксеново, мимо мечети. А выезд — по дороге между селами Аксеново и Татарская Тавла с поворотом на Березниковскую трассу. Из Саранска до села Аксеново будут курсировать автобусы.