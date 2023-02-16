Для кинофестиваля «Панорама» организуют около 90 точек показа по всему Татарстану

В Год национальный культур и традиций в Казани проведут кинофестиваль народов Татарстана «Панорама». Откроет событие 22 февраля документальная картина «В семье едины», показ которой пройдет в стенах кинотеатра «Мир». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы уже третий год проводим кинофестиваль „Панорама“. Уникальность его заключается в том, что ни в одном субъекте России, даже если он многонациональный, такого фестиваля нет. В современных условиях мы предлагаем особенный контент, который значительно расширяет обыденный кинорепертуар», — отметила она.

По словам директора «Татаркино», сложность организации фестиваля, связана с поиском, во-первых, адресной аудитори и, во-вторых, национальных фильмов, которые будут интересны зрителям. При этом для их показа необходимо приобрести авторские права.

«Основная работа состоит в том, чтобы найти контент, который был бы интересен аудитории, проживающей на территории Татарстана. А поскольку все они связаны со своими историческими родинами: Арменией, Казахстаном, Сирией, Азербайджаном, Индией – все национально-культурные организации тесно сотрудничают и связаны со своими историческими родинами. Мы выходим [на контакт] с правообладателями, чтобы показать фильмы на родном языке», – продолжила Айтуганова.

Директор ГБУК РТ «Татаркино» подчеркнула, что открытие фестиваля ознаменуется не только показом документальной ленты, но и уникальной выставкой кукол Дома дружбы народов республики в национальных костюмах и красочным выступлением творческих коллективов.

«Разные страны и народы объединяет не только кухня, музыка, культура и национальные костюмы, но и кинематограф. И сейчас есть запрос на национальные фильмы. Если говорить о начальном этапе фестиваля, то в Доме дружбы мы сначала провели мониторинг – посмотрели национальный состав республики компактного проживания разных народов. Так мы получили живой календарный график показов фильмов», – рассказала заместитель директора Дома дружбы народов РТ Наталья Мясникова.

Показы фильмов на языках народов, проживающих в Татарстане, пройдут в городах и населенных пунктах в течение 2023 года. Особое внимание будет уделено местам компактного проживания разных народностей. Там, помимо кинопоказов, пройдут творческие программы национально-культурных автономий республики и встречи с деятелями кино.

«В прошлом году фестиваль посетили более 20 тысяч зрителей. В этом году, я думаю, аудитория превысит 30 тысяч человек. Ведь наш фестиваль – это мостик между человеком и его родиной. Мы видим, что люди приходят с удовольствием на просмотр национальных фильмов. Я думаю, в этом году мы организуем около 90 точек показа на всей территории республики», – поделилась Миляуша Айтуганова.

Кинофестиваль «Панорама» проводится ежегодно с 2021 года. Ранее в рамках фестиваля были организованы Дни немецкого, марийского, грузинского, дагестанского, бурятского, индийского и арабского, таджикского кино. Также зрители посмотрели тюркские, славянские и армянские фильмы.

Отметим, что организаторами фестиваля являются Министерство культуры Татарстана, учреждение культуры «Татаркино» и Дом дружбы народов РТ совместно с Ассамблеей народов республики.