Более 30 тыс. участников выступят на региональных чемпионатах «Абилимпикс»

Во всех 89 регионах России стартуют региональные чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Организацией соревнований занимаются правительства субъектов страны и региональные центры развития движения «Абилимпикс». Проект проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Соревнования проходят под девизом «Каждая победа начинается с мечты». Участниками чемпионатов становятся три категории конкурсантов: школьники, студенты и специалисты.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, уже 12 лет движение помогает молодым людям обрести уверенность в себе, выбрать востребованную профессию, реализовать свой потенциал и развить таланты. Он отметил, что это соответствует одной из национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

Чернышенко также рассказал, что региональные чемпионаты проходят по всей стране и объединят более 30 тысяч участников, в том числе из исторических регионов. По его словам, конкурсанты смогут продемонстрировать свои таланты и профессиональные навыки в 238 компетенциях, которые охватывают 22 отрасли – от промышленности до социальной сферы. Он пожелал успеха всем участникам соревнований.

В программу региональных чемпионатов впервые включили 14 новых компетенций, отражающих современные технологические и профессиональные направления. Кроме того, еще 20 компетенций получили обновленные названия в соответствии с актуальными профессиональными стандартами.

Министр просвещения Сергей Кравцов в своем обращении к участникам и наставникам региональных чемпионатов подчеркнул, что перечень компетенций формируется совместно с работодателями. Он отметил, что навыки, которые получают участники движения «Абилимпикс», становятся для них возможностью построить успешную профессиональную карьеру. По словам министра, уровень трудоустройства участников движения превышает 93%, что является очень высоким показателем.

Кравцов также поблагодарил наставников и педагогов, подчеркнув, что их работа и вера в студентов становятся основой будущих успехов участников. По его словам, наставники не только передают знания, но и помогают преодолевать барьеры и открывают молодым людям новые профессиональные перспективы.

В перечень компетенций также вошли 70 направлений «Фестиваля возможностей» – они предназначены для участников с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Для самых юных участников движения предусмотрены 25 направлений «Фестиваля знакомства с профессией», которые помогают школьникам познакомиться с различными профессиональными сферами.

Победители региональных чемпионатов представят свои регионы на отборочном этапе. По его итогам определят участников финала – Национального чемпионата «Абилимпикс‑2026», который традиционно проходит в Москве.

«Абилимпикс» считается крупнейшим в стране проектом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессионального мастерства. Чемпионаты помогают развивать профессиональные навыки участников, способствуют профориентации и трудоустройству, а также формируют современную инклюзивную среду в системе образования и на рынке труда.