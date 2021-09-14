Более 30 тыс. родителей Татарстана получили кешбэк за путевки в детские лагеря

Более 30 тыс. родителей Татарстана, воспользовавшись программой кешбэка, получили возврат средств за отдых детей в оздоровительных лагерях. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Родители получили возврат на карту “Мир” в течение пяти дней после того, как был заключен договор и приобретена путевка. У нас есть случаи, когда дети уехали отдыхать на Черноморское побережье за 15 – 20 тыс. рублей, в то время как родители получили возврат 15 – 20 тыс. рублей по системе кешбэка», – сказал докладчик.

Садыков упомянул, что впервые в России была введена программа по стимулированию доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления. В программе кешбэка участвовали 90 стационарных лагеря. Были определены четыре туроператора от Татарстана.

«Это новая система поддержки родителей в части возврата 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные стационарные лагеря, но не более 20 тыс. рублей, – отметил он. – В то же время здесь не обошлось без проблем. Мы их озвучили Федеральному агентству по туризму и Министерству просвещения РФ».

Замминистра по делам молодежи уточнил, что система кешбэка, касающаяся отдыха детей в стационарных лагерях, заработала 25 мая, но некоторые родители купили путевки до этой даты.

«По ним решение было озвучено позже. Если родитель до 25 мая купил путевку за свой счет, то он имеет право получить возврат через портал госуслуг. Но если родитель получил поддержку от муниципалитета или республики, то эта система на путевки, приобретенные до 25 мая, не работала. Здесь мы столкнулись с большим количеством обращений, жалоб. К сожалению, ничего, кроме как отказать, мы не можем. Есть постановление Правительства РФ», – заключил докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане более 250 родителей оформили заявки по программе кешбэка за путевки в детские лагеря.