Более 30 тыс. пожилых жителей из сел РТ получили медицинскую помощь в районных больницах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 30 700 пожилых жителей сельских районов Татарстана воспользовались медицинскими услугами в рамках национального проекта «Семья» с начала года. В их числе диспансеризацию прошли 25 498 человек. Кроме того, пожилые жители получили вакцинацию, скрининги и другие необходимые процедуры. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Для того чтобы доставить граждан в медучреждения, используется специализированный автотранспорт, приобретенный за счет федерального бюджета. Во время поездок пожилых людей сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.

Цель проекта – улучшение качества жизни старшего поколения и создание условий для активного долголетия. Регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что способствует своевременному лечению и предотвращению серьезных осложнений.

В этом году планируется охватить медицинскими услугами около 35 тыс. пожилых граждан республики.